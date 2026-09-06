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Davide Frattesi, in occasione del media day organizzato dalla Lazio, ha parlato del suo ottimo inizio di stagione con i biancocelesti, senza dimenticare la sua esperienza all'Inter: "Sono voluto fortemente venire qui alla Lazio perché cercavo un club che mi rimettesse al 100% all'interno di un progetto, poi parlando anche con Gattuso che ho conosciuto in Nazionale mi sono convinto ancora di più. È stata una decisione di cui sono sicuro al 100%.

La foto pubblicata dal sito ufficiale della Lazio

Non ho un senso di rivincita nei confronti dell'Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po' di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".