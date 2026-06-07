Grecia-Italia finisce 0-1: ancora decisivo Esposito che esce all’87esimo

L'amichevole che si è giocata a Creta è stata vinta dagli Azzurri di Baldini grazie ad una rete dell'interista che aveva segnato anche col Lussemburgo

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 23:03)

In dieci dal 68esimo per l'espulsione di Reggiani per fallo su Douvikas, l'Italia diSilvio Baldiniè riuscita comunque a difendere l'uno a zero e vincere l'amichevole contro la Grecia. La squadra Azzurra era in vantaggio dal 18esimo: un'altra volta Esposito a segnare il gol partita dopo aver controllato un cross di Ekhator.

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Palla deviata nell'angolino e rete dell'uno a zero e l'interista diventa il quarto giocatore ad aver segnato in tutte le sue prime presenze da titolare con la maglia della Nazionale italiana. Era successo nel 1961 a Omari Sivori e poi a Riccardo Carapellese tra il 1947 e il 1948 e Annibale Frossi nel 1936, come riporta Opta.

Al 36esimo del primo tempo c'era stata ancora un'occasione per l'attaccante dell'Inter che era riuscito a tirare a pochi passi dal portiere avversario Vlachodimos che è riuscito ad annullare il tiro. A pochi minuti dall'inizio della ripresa una traversa di Koleosho a portiere battuto: l'Italia sfiora così lo 0-2.

Reggiani era entrato al 52esimo per sostituire Comuzzo out per un problema al polpaccio sinistro. Dopo l'espulsione rimediata dal calciatore del Dortmund la Grecia ha tentato di riacchiappiare il risultato prima all'84esimo: Zafeiris ha fatto tremare gli Azzurri con un palo. L'Italia ha reagito con Favasuli, poi è di nuovo Donnarumma a salvare il risultato su Pavlidis. Uno a zero per l'Italia che vince pure la seconda amichevole del ciclo ad interim di Baldini con un altro gol di Esposito (uscito all'87esimo) dopo quello che è valso la vittoria contro il Lussemburgo.