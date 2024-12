Cosa direbbe Sacchi a questo Milan per spronarlo?

«Non saprei... So quello che disse a noi in hotel a Belgrado, dopo la sospensione della prima gara e prima dell’inizio della seconda: il mister era sempre super carico e trasmetteva i suoi concetti fino all’esasperazione. Quella volta si superò».

«Lo vedo in difficoltà fisica, ma ci sta in un stagione di avere un calo o delle difficoltà. Sta a lui uscirne e tornare a essere devastante come è sempre stato da quando è al Milan».