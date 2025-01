Intervistato da Sportitalia, Hugo Reñones ha elogiato Lautaro Martinez. Il tecnico conosce bene il capitano nerazzurro visto che lo allenò ai tempi in cui giocava nel torneo Under 17 a Bahia Blanca. "Per me non è corretto dire che sia tornato Lautaro Martinez, perché per me non se ne era mai andato. E’ un campione e lo è sempre stato”.