Vittoria esaltante per l'Inter che non fa respirare il Monaco, vince 3-0 e si guadagna gli ottavi di Champions senza i playoff

"L’Inter di Lautaro. Altro Lautaro, altra Inter. Fin qui il gioco non aveva lo sbocco naturale della sua punta centrale, sebbene Thuram stia facendo un lavoro da primo e secondo attaccante che combina velocità, potenza e senso tattico come pochi. Lautaro con questa tripletta fa 17 in Champions, primato eguagliato di Sandro Mazzola che risaliva alla Coppa Campioni. Con un Lautaro così la sfida con il Napoli (e l’Atalanta) si fa ancor più affascinante. Thuram, Barella e Dimarco sono di un’altra categoria, Dumfries è nel momento fisicamente straripante, e tutti gli altri fanno bellissima figura, compreso il deb De Pieri, diciotto anni compiuti a dicembre e, appena dentro, aggressivo e pressante come i colleghi più esperti", scrive La Gazzetta dello Sport.