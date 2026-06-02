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fcinter1908 news interviste Ex Inter, Arnautovic: “Lascio l’Austria dopo il Mondiale, non cambierò idea. Non farò come…”

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Ex Inter, Arnautovic: “Lascio l’Austria dopo il Mondiale, non cambierò idea. Non farò come…”

Ex Inter, Arnautovic: “Lascio l’Austria dopo il Mondiale, non cambierò idea. Non farò come…” - immagine 1
L'attaccante austriaco ha confermato il suo addio alla Nazionale: "Ho preso la mia decisione e non si torna indietro"
Fabio Alampi Redattore 

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Marko Arnautovic non tornerà sui suoi passi. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza alla Stella Rossa, ha confermato la sua intenzione di lasciare l'Austria al termine del Mondiale: "Ho raggiunto tutto quello che potevo con la Nazionale e penso che sia il momento giusto per lasciare, quando è al suo apice. Ho giocato in tre Europei, ma voglio concludere la mia carriera al Mondiale.

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Getty Images

Ripensarci come hanno fatto Messi e Neuer? Magari potrei lasciare che i ragazzi si facciano le ossa nelle qualificazioni, per poi rientrare come rinforzo per il torneo finale... Ma no, seriamente, basta. La storia è finita. Ho preso la mia decisione e non si torna indietro".

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