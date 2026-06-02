L'attaccante austriaco ha confermato il suo addio alla Nazionale: "Ho preso la mia decisione e non si torna indietro"

Fabio Alampi Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 01:02)

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Marko Arnautovic non tornerà sui suoi passi. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza alla Stella Rossa, ha confermato la sua intenzione di lasciare l'Austria al termine del Mondiale: "Ho raggiunto tutto quello che potevo con la Nazionale e penso che sia il momento giusto per lasciare, quando è al suo apice. Ho giocato in tre Europei, ma voglio concludere la mia carriera al Mondiale.

Ripensarci come hanno fatto Messi e Neuer? Magari potrei lasciare che i ragazzi si facciano le ossa nelle qualificazioni, per poi rientrare come rinforzo per il torneo finale... Ma no, seriamente, basta. La storia è finita. Ho preso la mia decisione e non si torna indietro".