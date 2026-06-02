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fcinter1908 news interviste Ex Inter, Arnautovic: “Lascio l’Austria dopo il Mondiale, non cambierò idea. Non farò come…”
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Ex Inter, Arnautovic: “Lascio l’Austria dopo il Mondiale, non cambierò idea. Non farò come…”
L'attaccante austriaco ha confermato il suo addio alla Nazionale: "Ho preso la mia decisione e non si torna indietro"
Marko Arnautovic non tornerà sui suoi passi. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza alla Stella Rossa, ha confermato la sua intenzione di lasciare l'Austria al termine del Mondiale: "Ho raggiunto tutto quello che potevo con la Nazionale e penso che sia il momento giusto per lasciare, quando è al suo apice. Ho giocato in tre Europei, ma voglio concludere la mia carriera al Mondiale.
Ripensarci come hanno fatto Messi e Neuer? Magari potrei lasciare che i ragazzi si facciano le ossa nelle qualificazioni, per poi rientrare come rinforzo per il torneo finale... Ma no, seriamente, basta. La storia è finita. Ho preso la mia decisione e non si torna indietro".
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