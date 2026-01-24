"Dobbiamo eliminare questa partita e pensare subito al Sassuolo, partita sicuramente alla portata", dice Moreo

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio - 16:30

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'attaccante del Pisa, Stefano Moreo, ha parlato così dopo il KO contro l'Inter:

"Dopo 30-35 minuti eravamo avanti, abbiamo fatto molto bene. Fuori casa siamo molto fastidiosi, l'atteggiamento è quello giusto, siamo propositivi, eravamo andati 2-0 ma poi il rigore ha svoltato la partita, l'Inter ha preso fiducia, ha grandissime qualità, hanno fatto tanti cross e ci hanno messo in difficoltà.

Abbiamo avuto un po' di paura, abbiamo fatto poca pressione ai loro mediani che arrivavano fino al limite dell'area e hanno creato molto. Il risultato è molto largo, dispiace, abbiamo mollato e non ce lo potevamo permettere"

Servono punti per la salvezza — "Ci crediamo, vogliamo salvarci. Questo è l'obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Dobbiamo eliminare questa partita e pensare subito al Sassuolo, è sicuramente alla portata, giochiamo in casa nostra e dobbiamo mettere in campo tutte le forze possibili per vincere"