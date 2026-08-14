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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato del prossimo campionato, dicendosi sicuro che l'Inter parta nettamente favorita rispetto alle altre:

Getty Images

Inter distante?

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"E' la favorita. L'Inter domina la partita, soprattutto a sinistra. Ha una sincronia di scambi che non ha nessuna squadra. Poi ha trovato Diouf, sta per prendere Spence, vedremo come se la caverà in difesa. Credo molto in Allegri, è uno dei tecnici più furbi che c'è. Deve cercare di limitare il presidente. ADL ha sofferto di due anni di deserto, è uno che vuole essere protagonista. Ma non si può fare il tecnico".

(Fonte: TMW Radio)