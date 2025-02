Cos’è successo?

«Che alla Juve sono dovuto andare per forza. Io volevo andare all’Inter, mi aveva chiesto Mourinho, ma offrivano sui 20 milioni. Io avevo la clausola, 25 milioni: la Juve pagò quella e ci mise pure Marchionni che era un giocatore importante. Cosa potevo fare?».

Seconda vita italiana: Juve.

«Una squadra in ricostruzione, grandissimi giocatori ma la gente si aspettava molto più di quanto potessimo dare. In entrambi i miei anni iniziammo bene, poi gli infortuni ci tagliarono le gambe. Nel secondo anno arrivarono un paio di giocatori, Lanzafame e un altro, per giocare soltanto una partita... Non era mica facile, e io all’epoca ero un ragazzino. Ma sono contento, alla Juve ho giocato con giganti come Buffon, Cannavaro, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, per me è stata una magia che oggi posso raccontare ai miei figli. E sono cresciuto tantissimo».

Chiellini nel suo libro la definì “mela marcia”. Ormai è acqua passata, ma le è dispiaciuto?

«Chiellini è stato un grandissimo, aveva solo il vizio di tenere sempre le braccia larghe... Quando lo fece con me gli dissi: “Se lo fai di nuovo ti spacco”. Questo è successo. Poi lui era il numero uno dei professionisti, e io ancora non lo ero. Del suo libro francamente non me ne frega un c..., io ho preso la mia strada e lui la sua. Ma se lo incontro, lo saluto volentieri».

Poi la terza vita in Italia: l’Inter.

«Mi dispiace solo esserci stato poco, il secondo anno è arrivato quell’olandese che capiva poco di calcio e non parlava italiano, meno male che poi Pioli ha raddrizzato la baracca. L’Inter è il mio sogno da bambino, per andarci ho rinunciato a un sacco di soldi, avevo appena rinnovato al Galatasaray, e all’idolatria che quel popolo nutriva per me. Non c’è nemmeno da pensarci: Mancio mi manda un messaggio “Dai, vieni da noi”, e non posso dire di no. Arrivo prima del derby senza nemmeno passare dal ritiro, gioco, do tutto, vinciamo, i cori per me... meraviglioso».

Ha qualche rimpianto in carriera?

«Tantissimi! Ho sbagliato in tutti i club, ma solo Gesù Cristo non ha sbagliato mai. Ogni errore ti migliora, come uomo e come giocatore, e se sono arrivato fino a 41 anni in campo è stato grazie a quello che ho imparato sbagliando».

Cosa farà ora che ha smesso di giocare?

«L’allenatore. Ho fatto il corso di base, tra un anno avrò il patentino. A chi mi ispiro? Mi piace Thiago Motta, ma sarò uno alla Mancini. Ho già lo staff pronto. E se mi chiede se voglio allenare l’Inter tra qualche anno, le rispondo che ci metto la firma» .