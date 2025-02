«Ma paradossalmente può essere più rammaricato il Napoli che aveva in tre punti in tasca, non vuol dire che avrebbe ipotecato lo scudetto ma avrebbe avuto un vantaggio. Non cambia una virgola e lo dirò ad Antonio su quello che sta facendo il Napoli. A Roma il, pari ci può stare. Il Napoli ha avuto difficoltà con l'infortunio di Buongiorno e con Juan Jesus che sta facendo benissimo. Anche Neres sta facendo benissimo, come Spinazzola. Dopo sette vittorie la squadra azzurra pareggia a Roma e ci sta. Lotta per lo scudetto e anche per la vittoria il discorso non era chiuso», ha sottolineato l'ex calciatore.