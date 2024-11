“Inzaghi ha fatto tante rotazioni, ma il risultato con l’Arsenal dà quella motivazione in più. Il Napoli è una grande squadra.

Anti-Inter? Di certezze ce ne sono pochissime, sono tutte lì e meritevoli di arrivare in fondo. L’unica leggermente attardata è il Milan. Il campionato offre tante squadre che tengono un livello molto alto del campionato, è una bella cosa. Al Napoli anche un pari potrebbe andare bene, l’obiettivo di Conte è stare in vetta, gli basta non uscire sconfitto da San Siro.