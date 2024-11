L'attesa è finita. Tra poco l'Inter scenderà in campo per affrontare il Napoli nella 12ª giornata della Serie A. Un ultimo sforzo per i nerazzurri prima della sosta dopo un duro tour de force. La squadra di Inzaghi scenderà in campo con Sommer in porta, in difesa è da registrare il ritorno in campo dal 1' di Francesco Acerbi dopo l'infortunio rimediato contro la Roma.