"Lautaro ha avuto un periodo non positivo ma sta tornando. E' importante per la squadra, è uno che se non fa gol si mette a disposizione per la squadra. Lukaku uguale, ha diminuito i gol ma gioca con la squadra. L'attaccante egoista crea a volte malumori, ma quando trovi due come loro che si dannano l'anima, trascini tutti poi in squadra".