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Alessandro Florenzi, ex laterale della Roma e della Nazionale, in un'intervista a Il Messaggero ha parlato anche di Italia e del prossimo ct. Ecco le sue dichiarazioni:

La Nazionale è alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico: come vede questo nuovo corso azzurro?

Quando dietro ci sono persone come Paolo Maldini e Leonardo, per me qualunque nome va bene. Che sia Pirlo, Mancini, Conte o chiunque altro, mi fido davvero tanto di loro e le parlo per esperienza personale: sono certo che sapranno fare la scelta giusta. Loro vedono oltre, riescono a cogliere qualcosa che magari noi ancora non vediamo e che capiremo soltanto con il tempo».

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Cosa manca a questa Nazionale per tornare grande?

Probabilmente è mancata un po’ di progettualità e di fiducia. Poi, ovvio, sono sempre i risultati a dirti se hai fatto bene o no. Adesso bisogna avere fiducia e cercare di vedere cosa c’è oltre, senza fermarsi a una singola partita persa. Bisogna guardare un po’ più in là, tutti dalla stessa parte, con la voglia di andare avanti e di lavorare per un progetto condiviso, per un obiettivo comune».

(Fonte: Messaggero)