Il giornalista Daniele Garbo ha parlato ai microfoni di TMW. Il giornalista è intervenuto per parlare dei temi del giorno, e in particolare della sfida fra Inter e Napoli in programma domani pomeriggio a San Siro, ma non solo.

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Inter tra Ausilio e mercato

"Credo che abbiano semplicemente deciso di voltare pagina, non vedo particolari attriti o altre cose. A volte dopo ventotto anni le strade possono dividersi".

Quale squadra secondo te ha condotto il miglior mercato in Serie A?

"L'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League e che hanno vinto tanto. È stata una campagna acquisti mirata e ottima per aggiungere anche esperienza in ambito internazionale".

Da chi ti aspetti un segnale in questa terza giornata?

"Il Napoli è quello che è uscito peggio da questo mercato e ad ora lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions. Mi aspetto comunque un segnale dalla Roma di Gasperini, che affronterà nuovamente il proprio passato".

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Il Napoli di Allegri

"Dire che Allegri si gioca la propria credibilità in assoluto mi sembra fuori luogo per quello che ha fatto in carriera. È chiaro se dovesse perdere, e in caso male, qualche spiffero comincerebbe ad uscire da Napoli. Non credo però che rischierebbe l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è comunque a medio termine. Oltretutto il mercato non è quasi stato fatto, per quanto Allegri sia un allenatore esperto e qualcosa dovrà inventarsi".

Ti aspetti che gli azzurri possano approcciare la gara in maniera accorta?

"Lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere spazi e profondità all'Inter. Sarà una gara per cercare di disinnescarli, di intasare gli spazi e di impedire ai nerazzurri di sfondare centralmente. L'obiettivo del Napoli sarà al massimo quello di limitare la squadra di Chivu, perché l'aria che tira è quella di un'imbarcata".

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Il Milan

"La cifra spesa per Ramos è fuori dal mondo, senza dimenticare i cinquanta per Moreira. Sono centoventicinque milioni e con quella cifra si potevano comprare quattro buonissimi giocatori. Servirà molto la mano dell'allenatore per far sì che questa squadra passi da essere un progetto ad un gruppo vero".