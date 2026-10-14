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Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sugli infortunati al termine del match contro il Real Madrid: "Per Kone è sicuramente un problema muscolare, Dybala forse aveva un risentimento al polpaccio, si era un po' indurito il soleo e non so ancora che diagnosi ci sarà. Quella di Kone è sicuramente più pesante. Normale che in queste partite, giocate a certi livelli, ci siano degli acciacchi, però reagiremo forte".

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"Il Real Madrid ha fatto gol con troppa facilità, e questo è il più grande rammarico. Una partita giocata così non doveva avere questo epilogo. Anche se è una sconfitta pesante, dobbiamo reagire subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutto: è dura da accettare, ma abbiamo fatto cose buonissime, rovinando tutto nel finale. Siamo stati passivi ed è un peccato".