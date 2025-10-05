«Quando si gioca in maniera così ravvicinata si deve subito pensare a quella successiva. Il rammarico in EL per gli episodi che ci potevano far almeno pareggiare la partita. Ma siamo subito entrati in modalità fiorentina, partita importante per entrambi e siamo pronti». Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma , ha presentato, prima del fischio d'inizio, la gara contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN .

L'allenatore ha anche parlato dei tre calci di rigore non realizzati nella gara contro il Lille: «Chi tirerebbe il rigore se ne assegnassero uno alla Roma? Potremo chiedere di tirare tre calci d'angolo al posto del calcio di rigore, con 9 angoli in EL avremmo seganato sicuramente un gol. Dovbyk ha segnato i rigori nella scorsa stagione, mancava anche Dybala che è tra gli specialisti insieme a Pellegrini e poi altrimenti ci sono Cristante e anche lo stesso Koné, che si sta allenando su questo aspetto, speriamo ce lo diano il rigore», ha detto sorridendo l'allenatore giallorosso.