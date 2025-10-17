Il tecnico della Roma presenta ai microfoni di Sky Sport la sfida di campionato in programma contro i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 14:32)

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inter: "Sia noi che l'Inter siamo due squadre che cercano il risultato attraverso il gioco. Il fatto che possa venir fuori una bella partita anche per il pubblico è sicuramente un obiettivo di tutti. Mi aspetto una prestazione coraggiosa, spero anche competitiva, contro una delle migliori squadre in Europa, non solo in Italia. Un confronto che può darci la misura di quello che è il nostro momento e il nostro valore. Una partita che ci siamo conquistati di poter giocare in una posizione di classifica molto ambiziosa. Sappiamo tutti il valore dell'Inter, quella di domani è una serata molto attesa".

"Mi sono affidato a un blocco di giocatori inizialmente perchè ritenevo che, almeno nella parte iniziale, fosse importante affidarsi a ragazzi abituati a giocare insieme. Su questo sto cercando di inserire sempre più minutaggio anche per altri, e devo dire che in tanti stanno rispondendo bene. Il mio obiettivo è quello di coinvolgere tutti quanti. La sosta è una situazione alla quale siamo abituati e che riguarda tutte le squadre, quando hai tanti Nazionali ti riduci alla ripresa a organizzare una partita importante all'ultimo giorno o quasi. La prima partita dopo la sosta ha sempre delle incognite".

"Chivu? È un allenatore che ha subito dato un'identità un po' diversa, anche più di quanto si possa notare. Ha dato una pressione più alta alla squadra, anche una capacità offensiva, si vedono già delle differenze rispetto a Inzaghi, su una squadra di assoluto valore. Mi piace molto quello che sta facendo, non era facile arrivare dopo gli anni di Inzaghi e lo sta facendo con personalità e qualità. Lautaro? Uno dei top mondiali, è uno dei motivi per cui domani è una partita che tutti aspettano".