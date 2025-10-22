Ai microfoni di Skysport, l'allenatore giallorosso ha detto: «Con l'Inter è stata una buona partita. C'è stata una reazione ad un gol preso purtroppo molto presto. La squadra ha saputo produrre situazioni sicuramente pericoloso. Non è momento favorevole nelle conclusioni per noi. Sarà importante anche domani dimostrare di avere una fase offensiva di valore e cominciare a realizzare», ha sottolineato.

«Tra Dovbyk e Ferguson è una questione, come per tutte le squadre, di alternative a seconda delle condizioni e del momento dei giocatori vengono schierati. Bailey? Ha caratteristiche diverse, gioca molto esterno, è rientrato da pochi giorni e sono convinto che con lui Soulé e la crescita di Dybala e dei giocatori del reparto avanzato, con un po' di continuità, possiamo sicuramente fare qualcosa di buono», ha concluso l'allenatore giallorosso.