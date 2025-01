Al termine di Atalanta-Napoli, Gian Piero Gasperini ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Questa è una sconfitta che faccio fatica a digerire per come è stata giocata la partita, ma questo è il calcio. Per noi è un risultato difficile da digerire. Non siamo mai mancati, giochiamo partite ogni 3 giorni e ci può essere qualche partita in cui non ti esprimi al meglio".