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Presente a un evento al Relais Appia Antica con i partner commerciali della Roma, Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, è tornato su Roma-Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

DAZN

"Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato".

Getty Images

"Roma-Inter? È stata uno spettacolo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento".

(Forzaroma.info)