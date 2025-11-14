FC Inter 1908
L'ex portiere, all'ANSA, ha detto la sua sulla reazione del ct ai cori contro l'Italia nati per la prestazione con la Moldavia
Eva A. Provenzano
« La contestazione dei tifosi? Mi amareggia. Non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare: bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con le difficoltà, e venire fuori casa e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto». Gennaro Gattuso ieri non le ha mandate a dire ai tifosi che hanno contestato l'Italia nella serata della vittoria per due a zero contro la Moldavia, nata nei minuti finali con i gol di Mancini e Esposito.

«Dico che è la prima volta che l'Italia vince sei gare nel girone di qualificazione ai Mondiali», ha anche aggiunto il ct azzurro dispiaciatissimo dai cori contro i suoi giocatori. Di questa diatriba tra loro e l'allenatore ha parlato anche un grande ex dell'Italia, Dino Zoff.

L'ex portiere all'Ansa ha detto: «Ho visto la partita, ma non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Posso solo dire che ormai mi sembra tutto esagerato, si esagera tutto quanto. Ha esagerato Gattuso oppure i tifosi con i cori? Sono esagerazioni sia dall'una che dall'altra parte, in questi casi non c'è mai chi ha torto e chi invece ha ragione». 

