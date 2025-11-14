« La contestazione dei tifosi? Mi amareggia. Non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare: bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con le difficoltà, e venire fuori casa e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto». Gennaro Gattuso ieri non le ha mandate a dire ai tifosi che hanno contestato l'Italia nella serata della vittoria per due a zero contro la Moldavia, nata nei minuti finali con i gol di Mancini e Esposito.
Zoff: “Lo sfogo di Gattuso contro i tifosi dell’Italia? Tutto esagerato, in questi casi…”
L'ex portiere, all'ANSA, ha detto la sua sulla reazione del ct ai cori contro l'Italia nati per la prestazione con la Moldavia
«Dico che è la prima volta che l'Italia vince sei gare nel girone di qualificazione ai Mondiali», ha anche aggiunto il ct azzurro dispiaciatissimo dai cori contro i suoi giocatori. Di questa diatriba tra loro e l'allenatore ha parlato anche un grande ex dell'Italia, Dino Zoff.
L'ex portiere all'Ansa ha detto: «Ho visto la partita, ma non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Posso solo dire che ormai mi sembra tutto esagerato, si esagera tutto quanto. Ha esagerato Gattuso oppure i tifosi con i cori? Sono esagerazioni sia dall'una che dall'altra parte, in questi casi non c'è mai chi ha torto e chi invece ha ragione».
