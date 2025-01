Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri, allenatore, ha parlato così della vittoria del Milan in Supercoppa: "Si è vista la reazione della squadra sia contro la Juve che contro l’Inter. Ma non penso che Conceiçao abbia cambiato in tre giorni le caratteristiche della squadra. Evidentemente ha toccato le corde giuste. Ma adesso bisognerà vedere il prosieguo e capire qual è il vero Milan”.