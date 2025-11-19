Faouzi Ghoulam, ex calciatore e oggi analista e commentatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del derby tra Inter e Milan

Faouzi Ghoulam, ex calciatore e oggi analista e commentatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del derby tra Inter e Milan: «Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente. Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa girare la squadra per gli impegni Champions. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento».