Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole verso il derby tra Inter e Milan di domenica sera: «L'Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi».
Inter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo che…”
Allegri lo ha avuto come allenatore. Come preparava le partite importanti?
«Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura».
La emoziona vedere Modric in maglia rossonera?
«Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao».
Dove si deciderà il derby?
«Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario.
E i difensori dell'Inter dovranno contenere le folate del Milan».
Chi vincerà?
«Non ci becco mai. E mica solo con il calcio: domenica, per esempio, pensavo che Alcaraz a Torino avrebbe vinto in due set».
