Inter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo che…”

Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole
Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole verso il derby tra Inter e Milan di domenica sera: «L'Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi».

Allegri lo ha avuto come allenatore. Come preparava le partite importanti?

«Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura».

La emoziona vedere Modric in maglia rossonera?

«Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao».

Dove si deciderà il derby?

«Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario.

E i difensori dell'Inter dovranno contenere le folate del Milan».

Chi vincerà?

«Non ci becco mai. E mica solo con il calcio: domenica, per esempio, pensavo che Alcaraz a Torino avrebbe vinto in due set».

