Marco Astori Redattore 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 11:46)

Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole verso il derby tra Inter e Milan di domenica sera: «L'Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi».

Allegri lo ha avuto come allenatore. Come preparava le partite importanti?

«Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura».

La emoziona vedere Modric in maglia rossonera?

«Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao».

Dove si deciderà il derby?

«Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario.

E i difensori dell'Inter dovranno contenere le folate del Milan».

Chi vincerà?

«Non ci becco mai. E mica solo con il calcio: domenica, per esempio, pensavo che Alcaraz a Torino avrebbe vinto in due set».