Il difensore uruguayano ha regalato la vittoria all'Atletico Madrid con un imperioso colpo di testa nel recupero

Fabio Alampi Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 11:16)

Il gol di Jose Maria Gimenez in pieno recupero ha deciso la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. Il difensore uruguayano ha parlato così a fine partita: "Il gol? In quel momento ho iniziato a pensare ai miei figli, alla forza che mi danno ogni giorno. Mi sostengono, sono sempre lì perché io possa dare il massimo. Era un gol per tutti i miei cari: la mia famiglia, i miei amici, le persone che mi sono state vicine nei momenti belli e in quelli brutti, quelle che non hanno mai smesso di credere in me".

"In questa edizione della Champions League bisogna fare punti; questo è tutto ciò che conta. È stata una partita molto dura, dovevamo vincere e, riuscendoci, siamo in una posizione che ci fa pensare e credere di poterci qualificare direttamente".

"Il gol? Quando gli avversari giocano a zona è molto difficile per loro, soprattutto quando si entra in campo a tutta velocità. Non riuscivano a tenere il passo con il mio salto perché sono arrivato a tutta velocità, è uno dei miei punti di forza. Tutto quello che ho fatto è stato colpire di testa".