Il gol di Jose Maria Gimenez in pieno recupero ha deciso la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. Il difensore uruguayano ha parlato così a fine partita: "Il gol? In quel momento ho iniziato a pensare ai miei figli, alla forza che mi danno ogni giorno. Mi sostengono, sono sempre lì perché io possa dare il massimo. Era un gol per tutti i miei cari: la mia famiglia, i miei amici, le persone che mi sono state vicine nei momenti belli e in quelli brutti, quelle che non hanno mai smesso di credere in me".
Il difensore uruguayano ha regalato la vittoria all'Atletico Madrid con un imperioso colpo di testa nel recupero
"In questa edizione della Champions League bisogna fare punti; questo è tutto ciò che conta. È stata una partita molto dura, dovevamo vincere e, riuscendoci, siamo in una posizione che ci fa pensare e credere di poterci qualificare direttamente".
"Il gol? Quando gli avversari giocano a zona è molto difficile per loro, soprattutto quando si entra in campo a tutta velocità. Non riuscivano a tenere il passo con il mio salto perché sono arrivato a tutta velocità, è uno dei miei punti di forza. Tutto quello che ho fatto è stato colpire di testa".
