Intervenuto ai microfoni di Dazn, Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha commentato l'episodio che l'ha visto protagonista con lo scontro con Hojlund in occasione del gol annullato al Napoli.
Hien: “Hojlund ha fatto fallo, altrimenti prendevo io la palla. Qualcuno può anche dire…”
Hien ha parlato così: "Secondo me è fallo, non mi piace parlare di questa cosa ma Hojlund mi ha fatto fallo, se non mi fa cadere la palla la prendo io. Qualcuno può dire che non è fallo ma secondo me lo è"
"Per me è sempre difficile giocare contro attaccanti forti, Hojlund è un attaccante che può andare in profondità o venire a prendere la palla, ho fatto una buona partita e ho dato il massimo. Palladino ci ha dato tanta fiducia, dopo le sconfitte è sempre dura ripartire ma ci dà una grande dimostrazione di fiducia nei nostri confronti"
