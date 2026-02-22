FC Inter 1908
Hien: “Hojlund ha fatto fallo, altrimenti prendevo io la palla. Qualcuno può anche dire…”

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha commentato l'episodio che l'ha visto protagonista con Hojlund per il gol annullato al Napoli
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha commentato l'episodio che l'ha visto protagonista con lo scontro con Hojlund in occasione del gol annullato al Napoli.

Hien ha parlato così: "Secondo me è fallo, non mi piace parlare di questa cosa ma Hojlund mi ha fatto fallo, se non mi fa cadere la palla la prendo io. Qualcuno può dire che non è fallo ma secondo me lo è"

"Per me è sempre difficile giocare contro attaccanti forti, Hojlund è un attaccante che può andare in profondità o venire a prendere la palla, ho fatto una buona partita e ho dato il massimo. Palladino ci ha dato tanta fiducia, dopo le sconfitte è sempre dura ripartire ma ci dà una grande dimostrazione di fiducia nei nostri confronti"

