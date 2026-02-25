Serata magica per Jens Petter Hauge: l'attaccante del Bodo/Glimt, dopo aver segnato nella gara di andata contro l'Inter, si è ripetuto al ritorno, contribuendo al passaggio del turno della sua squadra. Una soddisfazione resa ancor maggiore dal suo ritorno a San Siro, per lui che aveva giocato per una stagione al Milan.
Hauge: "Segnare all'Inter e passare il turno, non potevo chiedere di più. I tifosi del Milan…."
Hauge: “Segnare all’Inter e passare il turno, non potevo chiedere di più. I tifosi del Milan….”
Il norvegese, una breve parentesi in passato con i rossoneri, ha punito i nerazzurri sia all'andata che al ritorno
Queste la sue parole al termine del match ai microfoni di CBS Sports Golazo: "Avevo un sacco di pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan, sono molto passionali e me lo avevano fatto sentire, ma alla fine è stato davvero bello".
"Non c'è niente come questo, è la mia serata migliore perché arrivata contro l'Inter e in una fase a eliminazione, non potevamo chiedere niente di più".
