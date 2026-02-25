Il norvegese, una breve parentesi in passato con i rossoneri, ha punito i nerazzurri sia all'andata che al ritorno

Serata magica per Jens Petter Hauge : l'attaccante del Bodo/Glimt, dopo aver segnato nella gara di andata contro l'Inter, si è ripetuto al ritorno, contribuendo al passaggio del turno della sua squadra. Una soddisfazione resa ancor maggiore dal suo ritorno a San Siro, per lui che aveva giocato per una stagione al Milan.

Queste la sue parole al termine del match ai microfoni di CBS Sports Golazo: "Avevo un sacco di pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan, sono molto passionali e me lo avevano fatto sentire, ma alla fine è stato davvero bello".