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Intervenuto durante il WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Stree Journal negli Stati Uniti, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, proprietario del Milan, ha parlato così della situazione del calcio italiano: "Credo che il prodotto non sia buono abbastanza: oggi il calcio italiano non si avvicina a quello inglese o spagnolo.

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Credo che le infrastrutture in Italia debbano cambiare: basta vedere gli stadi di Premier e quelli italiani… Devono cambiare se vogliono seguire il gioco moderno, sennò si crea troppo gap e sarà sempre più difficile colmarlo. Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va affondo.

Lo penso perché mi preoccupo del calcio italiano, l’ho rappresentato per 10 anni e anche negli anni in cui era il miglior calcio del mondo. Oggi non è così: ci sono problemi a competere con le squadre inglesi di bassa classifica per un giocatore, perché i giocatori preferiscono andare lì piuttosto che in un top team italiano".

(MilanNews)