Intervistato dai canali della Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter , ha parlato così della gara di domenica sera: "Siamo partiti subito forte per cercare di indirizzare la partita, che è quello che è successo.

Abbiamo cercato di mantenere l'intensità alta, poi purtroppo la prima volta che sono scesi abbiamo preso gol e compromesso un po' il piano partita. Ma rispetto ad altre volte dove abbiamo perso la testa e le distanze siamo stati bravi a rimanere lucidi ed equilibrati".