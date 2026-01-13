FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter, Bastoni: “Napoli? Altre volte perso la testa, stavolta bravi a rimanere lucidi e…”

news

Inter, Bastoni: “Napoli? Altre volte perso la testa, stavolta bravi a rimanere lucidi e…”

Inter, Bastoni: “Napoli? Altre volte perso la testa, stavolta bravi a rimanere lucidi e…” - immagine 1
Dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato dai canali della Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera: "Siamo partiti subito forte per cercare di indirizzare la partita, che è quello che è successo.

Inter, Bastoni: “Napoli? Altre volte perso la testa, stavolta bravi a rimanere lucidi e…”- immagine 2
Getty Images

Abbiamo cercato di mantenere l'intensità alta, poi purtroppo la prima volta che sono scesi abbiamo preso gol e compromesso un po' il piano partita. Ma rispetto ad altre volte dove abbiamo perso la testa e le distanze siamo stati bravi a rimanere lucidi ed equilibrati".

Leggi anche
Saelemaekers: “Inter e Napoli fortissime, ma Milan ha spirito di gruppo”
Julio Baptista: “Mi piace Esposito, ha fisico e tecnica. Gli auguro una carriera come la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA