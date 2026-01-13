Intervistato dai canali della Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera: "Siamo partiti subito forte per cercare di indirizzare la partita, che è quello che è successo.
Inter, Bastoni: “Napoli? Altre volte perso la testa, stavolta bravi a rimanere lucidi e…”
Dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera
Abbiamo cercato di mantenere l'intensità alta, poi purtroppo la prima volta che sono scesi abbiamo preso gol e compromesso un po' il piano partita. Ma rispetto ad altre volte dove abbiamo perso la testa e le distanze siamo stati bravi a rimanere lucidi ed equilibrati".
