VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

Prima della partita di Champions League dell'Inter contro il Bruges, negli studi di Skysport sono arrivate le parole di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha parlato della gara e degli obiettivi della stagione.

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Â«Se puÃ² bastare un certo tipo di approccio? Si vedrÃ in campo se basterÃ , va aggiunto qualcosa in piÃ¹ in CL dove sono spensierate le squadre e approfittano degli errori che fai. Bisogna avere massimo livello di concentrazione, capire i momenti ed essere bravi in tutto quello che si faÂ», ha detto.

«La gestione della rosa? Non basta quello, non abbiamo nessuna garanzia. Avere energia e qualitÃ , una rosa competitiva aiuta a fare le scelte e aiuta la squadra quando servono un certo tipo di partite. La continuitÃ di Calha? Devono divertirsi, essere dominanti, avere l'atteggiamento giusto e mantere un certo livello per tutta la stagione, come chiediamo di fareÂ», ha concluso.

(Fonte: SS24)