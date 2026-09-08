Triplice fischio allo stadio Bernabeu. Qui le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna: "Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità di venire qui consapevole di quello che è il Real Madrid, ma senza voler speculare. Stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta. Mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose, mi interessa come si reagisce agli errori e la squadra è rimasta in partita. Abbiamo avuto l'atteggiamento corretto, pur concedendo qualcosa. Abbiamo creato, tenuto il possesso palla, siamo arrivati molte volte in area... il calcio si gioca per gol fatti e subiti, ma mi prendo il coraggio e la personalità. Siamo venuti a fare la nostra partita".

Come si fa ad aumentare la produttività sotto porta?"Abbiamo fatto più di 100 gol l'anno scorso, sono sereno. L'importante è quante volte arrivi in Italia. Sia in campionato che stasera siamo arrivati tante volte là davanti, riusciremo a fare il nostro meglio prima o poi. Mi affido alla qualità individuale dei miei giocatori, alla giusta cattiveria sotto porta e a quello che serve per buttarla dentro. Non sono preoccupato affatto, considerando quanto l'anno scorso".

Ha reagito alla grande Martinez."Mi prendo la reazione sua, la personalità perché non è semplice fare una reazione del genere. Non è mai semplice, ma dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione".

Qual è la lezione che vi portate a Milano?"Dobbiamo continuare così, senza speculare, con l'identità che vogliamo avere e con la giusta mentalità, sapendo soffrire. Mi prendo quello perché è ciò che sto cercando di fare".

Spesso sconfitte immeritate in Champions League."Abbiamo ancora sette partite da giocare in questo mini torneo. Volevamo fare di più al Bernabeu, purtroppo torniamo a casa con una sconfitta immeritata. Ci prendiamo quello che stiamo cercando di costruire, ma la rosa vuole essere competitiva e vuole crescere, si mette a disposizione delle nostre richieste. Le ambizioni sono alte, cercheremo di migliorare anche alcuni risultati in alcuni stadi".