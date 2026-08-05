Intervenuti su Youtube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno parlato di Ale Stankovic dopo la sua prestazione nel derby.

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Parte Pellegatti: "L'Inter ha dimostrato la solita solidità, l'ho seguito ma non mi ha fatto impazzire Stankovic, il vice di Calhanoglu. Hanno rifiutato 40 mln per Stankovic, ripeto, giudico 45 minuti il 5 agosto ma discutiamo della partita altrimenti non facciamo neanche il video. Stankovic ha fatto il famoso lavoro oscuro, Jashari, lasciando perdere che sono ruoli diversi, hai visto un paio di lanci e qualcosa che ti ha sorpreso, Stankovic no"

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Sandro Sabatini, poi, aggiunge: "Ti segnalo che dopo una ventina di minuti ha avuto probabilmente un infortunio perché un po' zoppicava e questo l'ha frenato. Però nei primi 20 minuti è stato quello meno brillante. Detto questo, era la prima volta che lo guardavo con attenzione, sembra di rivedere suo padre per come si muove e per come corre, con meno forza e meno esplosività, sembra di rivedere Dejan. 40 mln io faccio il fiocco e lo mando ma non vorrei essere troppo avventato. Ma se uno vale già 40 mln, significa che qualcosa di importante c'è"