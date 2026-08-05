Dopo l'1-1 contro il Milan, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita e al lavoro che la squadra sta facendo in vista dell'esordio in campionato:

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"Sfortunati col rigore? Diciamo così, tutti hanno visto che non era rigore ma è ok, l'arbitro l'ha dato e va bene così. Abbiamo fatto un buon lavoro finora, stiamo lavorando veramente duro, siamo anche stanchi ma stiamo mettendo benzina nelle gambe"

Juventus? Dobbiamo lavorare tanto e guardare avanti alla prossima partita, anche con la Juve sarà tosta ma come ho già detto prima, è importante lavorare per partire bene in campionato"

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Acquisti come Stones e altri giocatori devono ancora tornare? "Ci sono alcuni compagni ancora in vacanza post Mondiale, poi Stones arriverà da noi: qui tutti sono i benvenuti"

(DAZN)