Le parole di Hakan Calhanoglu, riportate da Dazn, dopo l'1-1 tra Inter e Milan in quel di Perth: Nkunku su rigore risponde a Dimarco
VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione
Dopo l'1-1 contro il Milan, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita e al lavoro che la squadra sta facendo in vista dell'esordio in campionato:
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"Sfortunati col rigore? Diciamo così, tutti hanno visto che non era rigore ma è ok, l'arbitro l'ha dato e va bene così. Abbiamo fatto un buon lavoro finora, stiamo lavorando veramente duro, siamo anche stanchi ma stiamo mettendo benzina nelle gambe"
Juventus? Dobbiamo lavorare tanto e guardare avanti alla prossima partita, anche con la Juve sarà tosta ma come ho già detto prima, è importante lavorare per partire bene in campionato"
Acquisti come Stones e altri giocatori devono ancora tornare? "Ci sono alcuni compagni ancora in vacanza post Mondiale, poi Stones arriverà da noi: qui tutti sono i benvenuti"
(DAZN)
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