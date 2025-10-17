Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sullo scudetto perso con l'Inter nel 2010: «Penso che nel calcio ci sono delle cose inspiegabili, abbiamo fatto una rimonta incredibile ma combattevamo contro una squadra fortissima che aveva un grande allenatore come Mourinho. Abbiamo dato tutto e per 20 minuti siamo stati campioni d'Italia. Noi vincevamo col Chievo, loro pareggiavano a Siena. Purtroppo, Milito ha poi segnato e ci ha gelato».