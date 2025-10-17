Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sullo scudetto perso con l'Inter nel 2010: «Penso che nel calcio ci sono delle cose inspiegabili, abbiamo fatto una rimonta incredibile ma combattevamo contro una squadra fortissima che aveva un grande allenatore come Mourinho. Abbiamo dato tutto e per 20 minuti siamo stati campioni d'Italia. Noi vincevamo col Chievo, loro pareggiavano a Siena. Purtroppo, Milito ha poi segnato e ci ha gelato».
Julio Sergio: “Inter? Meritavamo lo scudetto nel 2010. Ma Milito ci ha gelato”
Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sullo scudetto perso con l'Inter
L'apoteosi arrivò con il gol di Toni che vi portò a -1 dai nerazzurri.
«Eh sì, quella partita con l'Inter fu fantastica. Ricordo il boato dell'Olimpico al gol di Toni. Una cosa incredibile, da brividi. Nel finale Milito colpì il palo, ma riuscimmo a vincere grazie a Taddei, Toni, De Rossi e Totti. Tutti insieme. È stata una delle partite più belle della mia carriera».
Ha rimpianti?
«No, ma volevamo finisse in maniera diversa. E forse lo meritavamo».
E domani che Roma-Inter si aspetta?
«Sarà difficile. Sono due grandi squadre, la Roma è in forma e l'Inter ha un'ottima rosa. Ci divertiremo, speriamo di vincere».
