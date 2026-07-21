Nel corso del suo intervento in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, si è espresso sul mercato dell'Inter
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
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Nel corso del suo intervento in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, si è espresso sul mercato dell'Inter.
Ecco le sue parole sul modus operandi dei dirigenti su indicazione di Oaktree nel rispetto di alcuni paletti economico-finanziari.
"La fortuna dell'Inter è stata mettere insieme giocatori giovani e promettenti ma anche parametri zero. La sensazione è che non ci sia più tutta questa libertà di azione.
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