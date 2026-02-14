Adriano: “Attaccanti Inter tutti molto forti. Quando ho incontrato Thuram…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato del suo ritorno a Milano e degli attaccanti di Chivu. Assisterà alla gara contro la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio - 11:30

Questa sera a San Siro per Inter-Juventus sono attesi tanti ospiti. Tra loro anche Adrianoche in settimana ha prima fatto visita alla Pinetina e ha incontrato Chivu e la squadra e nei giorni successivi è passato in via della Liberazione, dove c'è la sede dell'Inter, e ha avuto modo di passare un po' di tempo nella sala dei trofei. In quell'occasione ha parlato con i media del club e oggi le sue parole sono state riportate nel Matchday.

«Sono sempre felice quando torno in Italia, ritrovo vecchi amici e a Milano sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense», ha raccontato l'ex attaccante che per gli interisti resta sempre l'Imperatore.

«È iniziato un periodo importante della stagione. Contro la Juventus sarà una sfida emozionante e per me sarà un onore essere allo stadio e tifare Inter».

Poi dovrà pensarci chi va in campo: «Tutti gli attaccanti dell’Inter sono molto forti a partire da Lautaro ovviamente. Ad Appiano Gentile ho visto anche Thuram ed è stato un incontro che mi ha emozionato perché anche lui è un grandissimo giocatore», ha sottolineato l'ex bomber nerazzurro.

(Fonte: Matchday Programme)