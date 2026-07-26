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Andy Diouf, dopo la doppietta in amichevole contro il Karlsruher, ha parlato ai microfoni di Inter TV della sua prestazione e non solo: "Sono molto felice di iniziare la stagione così: era solo un'amichevole ma noi vogliamo vincerle tutte, sono felice per la vittoria e per i gol.

Quando sono in campo provo a giocare sempre con le mie qualità nell'uno contro uno e coi compagni: è solo l'inizio e la prima partita, dobbiamo lavorare tanto. Lavoriamo duro ogni giorno in allenamento: è l'inizio ma dobbiamo continuare così per la stagione. Voglio giocare e vincere ogni partita".