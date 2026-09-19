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Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter. Partendo da un ricordo di Sandro Mazzola, scomparso nella notte: "E' un pezzo di leggenda che se n'è andato: ha indossato la maglia per 17 stagioni consecutive e ha contribuito a far grande la Grande Inter. Oggi sta a noi cercare di preservare la memoria di questa icona perché un club è grande quando fa questo: in questa memoria ci sono valori grandi che noi dobbiamo prendere di esempio e trasferirli nei nostri ragazzi.

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Stasera sarà un risultato interlocutorio ma sarà una bella occasione per affrontare un avversario di grande valore: conta molto la prestazione. La Roma ha dimostrato raccogliendo anche consensi nella qualità del gioco: oggi è un avversario di tutto rispetto. Mi piace la grande qualità di Gasperini: sono i concetti che ha trasmesso ai giocatori indipendentemente da chi viene e chi va. L'organizzazione è la caratteristica più grande, unita al supporto di un pubblico numeroso che dà la spinta".