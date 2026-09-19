Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter che affronterà la Roma all'Olimpico nel big-match della quinta giornata di Serie A.

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Il tecnico nerazzurro opta per il classico 3-5-2 con Josep Martinez confermato tra i pali nonostante le critiche dopo gli errori con Real Madrid e Udinese mentre in difesa ci sono Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce di centrocampo, il ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto viene vinto dall'italiano che torna così titolare. Sull'altro lato, invece, c'è Diouf e non Luis Henrique.

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In mezzo al campo, sarà Zielinski ad avere il compito di sostituire l'infortunato Calhanoglu mentre le due mezzali sono Barella e Curtis Jones, con quest'ultimo che ha superato la concorrenza di Sucic. Davanti, come da previsione, Lautaro e Thuram. Sorpresa nella Roma perché gioca Balerdi e non Ndicka, con quest'ultimo dato inizialmente titolare nella distinta prima del cambio optato da Gasperini.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 26 Balerdi, 22 Hermoso; 20 Molina, 4 Cristante, 17 Koné, 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen.

A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 5 Ndicka, 61 Pisilli, 77 Lulli, 86 Mora, 87 Ghilardi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Massa Assistenti: Meli - Berti IV Ufficiale: Maresca VAR: Mazzoleni AVAR: Di Paolo