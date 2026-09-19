Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ha parlato così prima del match dell'Olimpico contro l'Inter (qui le formazioni ufficiali).

"Come dice Gasperini, l'Inter è un riferimento. Sono campioni d'Italia, sono forti, sono completi, sarà una gara difficile. Ma è anche una grande motivazione per noi, ci confrontiamo coi migliori".

Balerdi titolare al posto di Ndicka?

"Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un giocatore di esperienza, lui ha tante gare ma è ancora giovane, ha forza fisica e velocità. Abbiamo avuto l'opportunità di prenderlo a buone condizioni e siamo stati veloci, siamo molto felici. Più forte del previsto anche per il mister? Lo conosciamo da anni, sappiamo il valore. Per tutti i nuovi, conosciamo valori in campo e anche umani, molto importanti nella costruzione della rosa".

Ci spiega quanto accaduto con Luca Percassi contro l'Atalanta?

"In un pre-partita del genere, pensiamo a goderci questa gara. Sarà difficile, speriamo bella per noi. Quello che è stato è stato, pensiamo a oggi e al futuro".

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Torna Koné questa sera...

"Importante, siamo contenti. Chi viene chiamato dà sempre il suo contributo, contiamo su tutti, dopo la sosta avremo tantissime gare. Ci auguriamo Manu faccia bene anche stasera".

Ma l'Inter non ve l'aveva chiesto?

"No, no".