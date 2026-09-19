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L'Inter Primavera batte anche il Monza e chiude questo primo ciclo da imbattuta. Queste le dichiarazioni di Carrara, autore di una doppietta nel 3-2 nerazzurro:

"Sono contento più per la squadra che per me. Segnare è mio dovere, ma per me viene prima la squadra. Il mister da quando è arrivato è stato subito chiaro e deciso, ci stiamo abituando alle sue richieste. Secondo me è la scelta perfetta per noi, per migliorare".

"L'anno scorso ero riuscito a strappare qualche convocazione in Primavera, quest'anno sono partito bene ma c'è ancora tantissimo da migliorare e lavorare, bisogna restare con i piedi per terra. La Nazionale (giovanile, ndr)? E' un sogno, da quando sono bambino sogno di poter vestire la maglia azzurra".