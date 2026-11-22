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L'Inter ha segnato il quarto gol sul rigore calciato da Petar Sucic dopo il fallo di mano di Zappacosta sulla linea di porta.

DAZN

Nei concitati secondi durante il check del VAR, DAZN ha raccontato un retroscena sul tiratore del penalty. Come ha raccontato l'emittente, infatti, Cristian Chivu ha urlato per parecchi secondi "Sucic, Sucic!", mimando il numero 8, con chiaro intento di far tirare il rigore al centrocampista croato.

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Thuram, all'inizio reticente, come si vede dalla foto seguente, ha alla fine acconsentito, lasciando il pallone al compagno, che ha poi segnato dagli 11 metri.

(Fonte: DAZN)