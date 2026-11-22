Tutti i voti e i giudizi di Daniele Mari sui giocatori dell'Inter impegnati nella delicata partita contro l'Atalanta di Maurizio Sarri
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MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Alla fine è costretto a salire in cattedra con una grande parata su Pasalic ma l'Atalanta gli si para davanti troppe volte. Lui fa quel che può e lo fa bene tra i pali ma non basta
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