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"Atalanta-Inter, risultato sul 2-3. De Ketelaere aveva accorciato con un colpo di testa un paio di minuti prima. Al 75' Thuram si ritrova a tu per tu con Sportiello, lo salta e calcia trovando la respinta di Zappacosta, che però in caduta tocca con il braccio.

L'arbitro Maresca indica il dischetto ed estrae il cartellino giallo e non il rosso per il terzino della Dea. Come mai? Maresca ha considerato il gesto di allontanare la palla col gomito non volontario, nonostante Zappacosta fosse ultimo uomo. Da regolamento è cartellino giallo".

Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla mancata espulsione di Zappacosta in Atalanta-Inter per il suo fallo di mano durante il match.