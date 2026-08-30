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Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Samantha Van Diemen, difensore dell'Inter Women e autrice del gol del 2-0 nel 6-0 delle nerazzurre contro il Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty Images

"E' stato importante vincere come squadra, ora dobbiamo subito guardare subito alla prossima. Abbiamo tante nuove giocatrici, un nuovo allenatore e un nuovo stile di gioco, l'obiettivo è migliorare partita dopo partita allenandoci duramente. Le prossime saranno partite dure, ma nessuna gara è scontata".

(Fonte: Inter TV)