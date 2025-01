Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter : "La delusione contro la Roma? Si deve dimenticare, giochiamo ogni 3 giorni. Analizzare quello che non ci ha permesso di avere qualche punto in più in classifica, e ripartire subito. Prima la Roma, ora l'Inter: due squadre super organizzate, super qualitative.

Oggi focus sull'Inter: l'abbiamo preparata bene, anche se in pochissimo tempo. Cercheremo di battagliare e fare prestazione, senza queste cose i risultati è difficile ottenerli. Le contromosse contro questa squadra stanno nello sbagliare il meno possibile e nel non concedere transizioni, l'Inter è la squadra che ribalta il campo in maniera incredibile. Dobbiamo stare attenti soprattutto quando abbiamo il pallone noi, poi cercare di far male nel momento in cui ti concede qualche situazione, perchè loro attaccheranno. Massima attenzione quando avremo noi la palla.