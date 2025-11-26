Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che capitolano al Metropolitano affondati dal gol di Gimenez arrivato nei minuti di recupero. Una gara ben giocata dai ragazzi di Chivu che però non riescono a portare a casa punti e trovano la prima sconfitta in Champions League .

Queste le parole dell'attaccante che mister Chivu ha impiegato da titolare accanto a Lautaro, Bonny, che nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Oggi fa male perchè mancava poco alla fine e abbiamo pagato per dei dettagli».