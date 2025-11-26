FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bonny a InterTV: “Oggi fa male perchè mancava poco. Non dobbiamo abbassare la testa”

news

Bonny a InterTV: “Oggi fa male perchè mancava poco. Non dobbiamo abbassare la testa”

Bonny a InterTV: “Oggi fa male perchè mancava poco. Non dobbiamo abbassare la testa” - immagine 1
L'inter cade a Madrid affondata nei minuti di recupero dalla rete messa a segno da Gimenez
Giovanni Montopoli Direttore 

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che capitolano al Metropolitano affondati dal gol di Gimenezarrivato nei minuti di recupero. Una gara ben giocata dai ragazzi di Chivu che però non riescono a portare a casa punti e trovano la prima sconfitta in Champions League.

Bonny a InterTV: “Oggi fa male perchè mancava poco. Non dobbiamo abbassare la testa”- immagine 2
Getty Images

Queste le parole dell'attaccante che mister Chivu ha impiegato da titolare accanto a Lautaro, Bonny, che nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Oggi fa male perchè mancava poco alla fine e abbiamo pagato per dei dettagli».

«Si poteva fare di più per portare 3 punti a casa, proviamo a dare sempre tutto per la squadra, manca poco e si può dare ancora di più. Ora con il Pisa dobbiamo prenderci 3 punti, si gioca ogni tre giorni, non dobbiamo abbassare la testa, sempre concentrati», ha concluso l'attaccante nerazzurro dopo la sfida.

(Fonte: ITV)

Leggi anche
Bonny: “Ci è mancato poco, c’è tanta amarezza. Perdere così fa male”
Zielinski: “Ne usciremo perché siamo una grande squadra. Ora recuperiamo energie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA