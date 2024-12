Ultimo impegno in trasferta per l'Inter di Simone Inzaghi, che scenderà in campo per affrontare il Cagliari. Ecco come Federico Dimarco ha analizzato la sfida ai microfoni di Inter TV: "Oggi sarà una partita difficile, come lo sono state anche le precedenti. Il Cagliari deve raccogliere punti ma lo dobbiamo fare anche noi".