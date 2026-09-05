Il fischio finale di Inter-Napoli lascia spazio alle analisi e alle parole dei protagonisti. Un vittoria, quella ottenuta dai nerazzurri, che proiettano l'Inter in vetta alla classifica. Queste le parole di Curtis Jones rilasciate ai microfoni di InterTV al termine dei 90 minuti: "Una grande vittoria i tifosi sono stati enormi per tutta la partita ed è cosi che abbiamo vinto. Cosa mi ha chiesto il mister? Voglio essere parte di questa squadra non sono venuto qui per giocare tutte le partite ma darò il massimo per aiutare questa squadra. Il Real Madrid? Sarà una grande sfida, loro sono forti come lo siamo noi"